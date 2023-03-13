Получить биометрический загранпаспорт всё ещё сложно

В России возобновился выпуск биометрических загранпаспортов. При этом проблемы с ритмичностью поставок чипов сохраняются, сообщили в Гознаке.

«В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно», – рассказали в Гознаке.

О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения дополнительно сообщит МВД России. В то же время на Госуслугах Севастополя по запросу «оформление загранпаспорта» по-прежнему сообщается, что «подача заявлений на выдачу биометрических заграничных паспортов нового образца временно приостановлена».

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен со 2 февраля. Это было связано с техническими причинами, которые обусловлены возросшим спросом на документы. Рост количества заявок привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов, АО «Микрон», был вынужден начать перенастройку оборудования и оптимизацию технологических процессов.