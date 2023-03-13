Водовод на Корабельной стороне отвечает всем требованиям

Управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя выдало заключение о соответствии построенного объекта «Реконструкция водовода от ВУ-7 – ул.Лазаревская, Ду-400 мм» требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.

В процессе реконструкции были выполнены работы по переустройству существующих сетей водоснабжения для транспортировки и подачи воды потребителю от водозаборных сооружений.

Работы по устройству водовода выполнены подземно, открытым способом из чугунных труб и методом санации полимерным рукавом (чулком) с пропускной способностью 3500 куб.м/сутки (в том числе трубопровод Ду400 мм — ВЧШГ; Ду350 мм — чугунные трубы с внутренним полимерным рукавом; Ду400 мм — стальные трубы с внутренним полимерным рукавом), с устройством колодцев и смотровых камер, проведенных мероприятий по автоматизации процессов (дистанционное управление задвижками, считывание информации с расходомеров и датчиков давления), демонтажу байпасной линии, а также по благоустройству участков дорог и тротуаров в местах прохождения водовода.

Водовод протянулся по ул.Лазаревская, от ВУ-7 по ул.Багрия, ул.Генерала Мельника, ул.Лазаревская до пересечения с ул.Будищева.