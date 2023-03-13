На творческие проекты девять севастопольских НКО получили 12 миллионов

Гранты Президентского фонда культурных инициатив будут направлены на создание патриотических документальных фильмов и уличные театрализованные представления.

Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив 10 марта подвел итоги первого конкурса 2023 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Самый большой грант в размере трех миллионов рублей на проведение Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство» достался одноименной некоммерческой организации по подготовке культурно-массовых мероприятий.

«Ежегодное проведение проекта «Сказочное королевство» – это шанс формирования новой заинтересованной аудитории в театральном искусстве и грамотное воспитание подрастающего поколения севастопольцев в среде лучших образцов театрального искусства», – сказано в пояснительной записке конкурсного проекта.

Фестиваль позволяет популяризовать работу профессиональных детских театров страны и Севастополя, приобщать молодежь к театру и культурным мероприятиям в общем.

НКО «Школа будущих командиров» на проект «Военно-историческая настольная игра «Места исторических побед» получила более двух миллионов рублей.

По мнению руководства проекта — игровая форма получения знаний, создаст азарт у молодежи в изучении истории своей страны, подвигов наших предков, оценку тех или иных исторических событий. Проект позволит решать вопросы сохранения исторической памяти и искоренения непрофессионализма и попыток фальсификации исторических фактов, из политически ангажированных западных источников информации.

Севастопольское отделение «Союза журналистов России» за 1,7 млн рублей создаст документально-публицистический фильм «Шефские связи: Москва, Севастополь, Флот».

Проект направлен на исследование, продолжение и развитие традиционных для Севастополя и исторически охватывающих несколько исторических периодов шефских отношений между регионами РФ и Черноморским флотом.

Проект Севастопольского городского совета женщин «Маленькие герои большой страны» также выиграл 1,7 млн рублей.

Проект направлен на приобщение школьников к участию в творческом процессе по созданию патриотической настольной игры «Время настоящих героев», посвященной их сверстникам, детям-героям, совершившим подвиги на благо нашей Родины. В рамках творческого конкурса дети сами придумают интересные вопросы о жизни и подвигах детей-героев, нарисуют иллюстрации для создания игры, примут участие в озвучивании специальных меток с подсказками.

Центр социально-культурных инициатив «Вектор добра» получил 1,7 млн рублей на создание, продвижение и информационное сопровождение в СМИ и социальных сетях документально-познавательного фильма «Трижды рождённый!», посвященного 240-летию города-героя Севастополя и Черноморского флота.

Задача проекта — привлечь учащихся к культурно-историческому наследию путем создания ими видео о выдающихся событиях и личностях, внесших свой вклад в историю города: прославленных флотоводцах России-устроителей города и флота, героях двух оборон Севастополя, знаменитых деятелей культуры.

Центр формирования гражданской культуры или Креативная мастерская «Театральная улица» получила грант в размере 0,5 млн рублей на постановку уличного спектакля «Экспедиция Аверченко».

Просмотр спектаклей на улицах города благоприятно влияет на общее восприятие гражданами места своего проживания и укрепление общегражданской идентичности, говорилось в заявке на грант.

Также по полмиллиона рублей получили ИП Бутченко Сергей Владимирович и ИП Бутченко Маргарита Юрьевна на постановку спектаклей «Суворов – наука побеждать» и «Севастопольский мальчик» по повести К.Станюковича, соответственно и ИП Бекитрова Ирина Александровна на проект «По страницам русского народного танца».

Культурно-просветительский концерт «По страницам русского народного танца» позволит влиять на формирование и утверждение нравственных, духовных русских ценностей, противостоять влиянию иных ценностей, не поддерживаемых культурой и историческими традициями России.