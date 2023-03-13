Мошенницу из Джанкоя задержали севастопольские полицейские

Крымчанка выманивала деньги у севастопольцев под видом оказания посреднических услуг. Так, она попросила у женщины 350 тысяч рублей, пообещав устроить ее сына в несуществующую воскресную школу при кадетском училище.

Когда жительница Севастополя поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемую. Оказалось, что 23-летняя девушка из Джанкоя причастна еще к четырем подобным эпизодам мошенничества, совершенных ею в Севастополе, сообщили в УМВД России по Севастополю.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ей грозит до шести лет лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.