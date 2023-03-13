Хотят отказаться от Болонской системы в высшем образовании

В Министерстве просвещения РФ рассматривают возможность отказа от Болонской системы в высшем образовании.

Как сообщается, в очередной раз к этой идее вернулись после послания Президента РФ к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в ходе которого было предложено вернуться к традиционной для России системе подготовки специалистов с высшим образованием. Речь идет о возврате к пятилетнему специалитету. Основанием к тому стали новые требования, предъявляемые в различных сферах жизни общества.

Предполагается, что новая образовательная система должна сочетать достижения советской школы с опытом последних десятилетий.

Высшим учебным заведениям предложено разработать соответствующие образовательные программы и представить их экспертному сообществу для утверждения.

«Мы понимаем, что пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России, а, значит, не отвечает интересам нашей страны», — прокомментировал подготовку образовательных программ глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

При этом предполагается, что в ординатуру или в магистратуру можно будет поступить в случае необходимости в дополнительной подготовке.

Напомним, что Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года. На тот момент в стране действовала система советского высшего образования. Она включала так называемый специалитет, требующий обучения на протяжении 5-6 лет.

После присоединения к Болонскому процессу данный формат был упразднен, однако в некоторых вузах возможность выучиться на специалитете сохранилась. Между тем, такая степень не признается другими странами-участницами Болонской системы, — там такое образование считается бакалавриатом.

В результате Болонскую систему внедрили в высшие учебные заведения. Интеграция России в международную образовательную систему произошла наряду с введением единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ.

Несмотря на планы России по выходу из Болонской системы, речи об отказе страны от ЕГЭ пока не идет. Экзамен имеет к Болонскому процессу лишь косвенное отношение.