Департаменту транспорта перераспределили полмиллиарда рублей

Средства пойдут на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию социально-значимых объектов.

На заседании постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя 10 марта депутаты обсудили вопрос о перераспределении бюджетных средств по предложениям департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Присутствовавший на заседании и.о. директора департамента Станислав Таматаев пояснил, что речь идёт о перераспределении бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 631,6 млн руб., что составляет около 4% от общего объема финансирования департамента на текущий год. Сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Переброска средств вызвана необходимостью как можно быстрее подготовить проектную документацию на ряд социально-значимых объектов.

- Это развязки на улицах Вакуленчука-Меньшикова, Острякова-Максимова дача. Это те места, где постоянно возникают пробки. Также планируется продолжение работ по ещё одному болезненному участку для севастопольцев – строительство и реконструкция автомобильной дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья». В этот перечень вошли и подъездные дороги к новым социальным объектам в районе улицы Горпищенко: школе, детскому садику, психо-неврологическому интернату, – отметил председатель комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов.

Кроме того, часть средств в рамках перераспределения департамент транспорта планирует направить на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.