Браконьеры застрелили дикого кабана

Установлено, что 53-летний житель Севастополя, имея в собственности зарегистрированный охотничий карабин, а также приборы ночного видения и бесшумной стрельбы, договорился со своим 45-летним приятелем о совместной охоте. Они выследили добычу, произвели два прицельных выстрела и застрелили животное. Разделав тушу убитого ими кабана, злоумышленники поделили незаконно добытый трофей и скрылись с места происшествия», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Браконьеры были задержаны при силовой поддержке ОМОН «Беркут-С» Росгвардии. При осмотре автомобиля подозреваемых были обнаружены и изъяты охотничий карабин с патронами, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы, а также фрагменты туши дикого животного.

По примерным подсчетам злоумышленники причинили департаменту природных ресурсов и экологии Севастополя материальный ущерб на общую сумму 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», им грозит до пяти лет лишения свободы.