Задержан пособник телефонных мошенников

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении 53-летнего курьера, который помогал дистанционным мошенникам. Он забирал деньги у потерпевших, за что получал 10 % от похищенной суммы.

Местный житель выполнял роль курьера в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду». Он забирал деньги у потерпевших по адресам, которые ему указывали анонимные кураторы, и перечислял на подконтрольные мошенникам счета. Мужчина был задержан несколько дней назад, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.



В настоящее время в отношении пособника телефонных аферистов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Полиция Севастополя напоминает гражданам об уголовной ответственности, которая предусмотрена за участие в подобных мошеннических схемах. В поисках быстрого и легкого заработка в мессенджерах и сети «Интернет» граждане могут поддаться соблазну и стать пособником мошенников, которые выманивают деньги у жителей города, в том числе у пенсионеров», – разъяснили в полиции.