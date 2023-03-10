Убийцу из Феодосии приговорили к 20 годам колонии

Трагедия произошла летом прошлого года. Вечером 2 августа 37-летний злоумышленник вышел из своего дома по улице Чкалова с ружьем в спортивной сумке. В поисках подходящей жертвы он зашел во двор многоквартирного дома на улице Степаняна. В автомобиле Daewoo Matiz сидел водитель. Преступник открыл правую переднюю дверь, но мужчина попытался оказать сопротивление. Тогда нападавший через окно произвел два выстрела из обреза.

От полученных ранений житель Феодосии скончался. После чего стрелявший вытащил тело убитого из автомобиля, оставив во дворе, а сам попытался скрыться, похитив автомобиль стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Однако был задержан жителями соседнего дома, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

«В ходе следствия мужчина написал явку с повинной, а в рамках проверки показаний на месте рассказал и поэтапно показал, как совершил особо тяжкое преступление. При обыске в его квартире были обнаружены спиленные части ружья», – раскрыли подробности дела в Следкоме.

10 марта, суд признал жителя Феодосии виновным в незаконной переделке огнестрельного оружия, убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с применением насилия, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на два года. Также родственникам погибшего ему придется заплатить два миллиона рублей.