Стройки Минобороны в Севастополе проинспектировали

Объекты, возводимые в Севастополе военными строителями, в очередной раз проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и г.Севастополю генерал-майор юстиции Владимир Терентьев. Об\том сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева, был проинспектирован ход реализации масштабного проекта по строительству и реконструкции историко-археологического парка «Херсонес Таврический», которое ведется по поручению Президента РФ.

Как сообщалось ранее, работы охватывают территорию в 30 гектаров.

Помимо «Детского художественно-эстетического центра», на этой территории завершается строительство центра «Корсунь» (филиал «Артека»), будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, Христианства.

Представители МО также осмотрели строительство второй очереди Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им.В.И.Истомина.

Среди объектов строительства – спортивно-общественный корпус, который вместит класс хореографии, актовый, спортивный и тренажерный залы, электронный тир, библиотеку, кабинеты преподавателей дополнительного образования. На территории объекта также устроят спортивную зону, с беговой дорожкой и несколькими спортивными площадками.

Это станет продолжением уже завершенной первой очереди – учебного и административного корпусов, спального модуля и столовой, сданных в эксплуатацию в октябре 2022 года.

М.Развожаев и Т.Иванов также осмотрели строительство нового военного госпиталя на 150 койко-мест.

На площади 8,5 Га развернуты строительные работы, здесь возводят больше 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станцию переливания крови и кислородную станцию.

«Географическое расположение Севастополя, уникальный климат делают наш регион идеальным местом для лечения и скорейшей реабилитации. Сейчас, во время специальной военной операции, каждая минута на счету, от скорости оказания медицинской помощи зависит быстрое восстановление бойцов. Благодарен министерству обороны, за подход к этому вопросу: надо – сделали. Качество и скорость работ военных строителей всегда высокая», – отметил Михаил Развожаев.

Сообщается, что в настоящее время выполняется устройство железобетонного каркаса лечебно-диагностического корпуса. На объекте задействовано до 300 человек и более 30 единиц специальной техники.

Планируется, что медицинский комплекс будет сдан под ключ и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой.