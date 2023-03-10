Разрабатывают бесконтактный датчик частоты дыхания

«Датчик крепится на потолок или специальный штатив, располагается над пациентом и измеряет жизненные показатели без каких-либо проводных подключений к телу человека. При этом одежда и радиопрозрачные материалы не влияют на измерения»,- рассказывает научный сотрудник Инжинирингового центра изделий микро- и наноэлектроники СевГУ Иван Кравченко.

Прибор можно будет использовать в медицинских учреждениях, так как он способен измерить частоту дыхания и сердцебиения на расстоянии от полуметра до двух с половиной метров от грудной клетки пациента. Если жизненные показатели не будут соответствовать норме, на пост медсестры или в личный кабинет врача поступит оповещение.

Датчик радиолокационного типа основан на однокристальном радиолокаторе малого радиуса действия с линейной частотной модуляцией. Работает в диапазоне частот 60—64 ГГц с малой излучаемой мощностью, пояснили в пресс-службе СевГУ.

По словам ученых, уже разработаны основные алгоритмы, программное обеспечение, печатная плата, ориентированная на российское производство, а также серверное ПО. Следующий этап разработки – изготовление опытных образцов и их испытание в медицинских организациях.