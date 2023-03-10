Ресторан Seavas в Артиллерийской бухте должен быть демонтирован

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о демонтировании ресторана в Артбухте.

В апреле 2020 года правительство города обратилось в Арбитражный суд Севастополя с иском к собственнику здания — ООО «ПИР» о сносе за счет собственных средств самовольной постройки ресторана Seavas, расположенного на набережной Адмирала Клокачева, 15. Исковые требования были мотивированы тем, что спорный объект возведен в нарушение градостроительных и строительных норм и правил, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Решением Арбитражного суда города Севастополя от 17 октября 2022 года исковые требования были удовлктворены. ООО «ПИР» не согласилось с решением суда первой инстанции и обратилось в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с жалобой: «решение отменить и принять по делу новый судебный акт»». Владелец ресторана не согласился с выводами проведённых по делу судебных экспертиз, но достаточных доказательств об их необоснованности не привел. Поэтому суд апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ПИР» оставил без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия – 6 марта 2023 года. У ООО «Пир» есть два месяца, чтобы обжаловать решение в Арбитражном суде Центрального округа.

Ресторан Seavas появился в Севастополе на месте и фактически в здании ресторана «Рыбацкий стан» в 2017 году.

Через два года, в 2019 году, прокуратура города выявила нарушения в договоре аренды, согласно которому была незаконно увеличена площадь земельного участка, предоставленного в распоряжение коммерческой структуре еще в 2011 году.