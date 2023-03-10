Панораму и Исторический бульвар обещают открыть в 2025 году

Здание Панорамы "Оборона Севастополя" с отреставрированным полотном и предметным планом, а также Исторический бульвар откроют в 2025 году.

Правда, о каком месяце или даже полугодии идет речь, сказать пока невозможно. Об этом 10 марта сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Журналистов пригласили на строительный объект, каковым и является и сейчас Панорама. Площадь перед зданием теперь обнесена строительным забором, на месте бывшего бассейна сложены строительные материалы, а поодаль установлены рабочие бытовки. Реставрационными работами занимается компания «Равелин».

По словам М.Смородкина, реставрация панорамы «Оборона Севастополя» началась осенью прошлого года. Работы ведутся по плану в усиленном режиме, в соответствие и графиком и проектно-сметной документацией.

Он также подчеркнул, что реставрационные работы полностью обеспечены финансированием и всеми лимитами до конца строительства, их заказчиком является Музей обороны, он же ведет приемку работ и контроль качества и своевременности выполнения.

– Нет никаких сомнений, что в 2025 году Панорама откроется для посетителей, – уверенно заявил директор музея.

Напомним, что во время Великой Отечественной войны здание серьезно пострадало, было восстановлено в 1948 году, после чего капитальный ремонт проводился только в 1974-м.

– Здание устарело как морально, так и физически, нуждается в обновлении инженерных систем: охлаждения, вентиляции, кондиционирования, отопления, электроснабжения. При проведении работ учитывается появление современных строительных материалов и методов ведения работ, – сообщил М.Смородкин.

Он особо акцентировал внимание, что речь идет о реставрации, что подразумевает полное воссоздание объекта в его изначальном виде, задуманном архитектором в начале XX века.

В настоящее время ведутся демонтажные работы. По словам строителей, внутренние интерьеры здания после реставрации никак не изменятся. Зато перемены коснутся крышных световых фонарей, они будут полностью заменены, поскольку обнаружилось, что 90% их стекол пришли в негодность. То есть, стекла менялись. Но без устройства тепловых зазоров, что привело к их растрескиванию. Теперь установят новые световые фонари, с защитой от ультрафиолета и тепловыми зазорами.

Полностью обновят и внутреннюю отделку

– Сейчас мы полностью очистим весь камень от напластований, краски, штукатурки прошлых лет, – рассказал руководитель проектов кампании «Равелин» Дмитрий Орлов.

Реставрировать будут и шпиль на крыше здания, украшенный декоративным латунным корабликом. Как сообщил Д.Орлов, уже сделали его 3-D макет кораблика, после чего его передадут в музей, заменив на крыше точно таким же.

Вообще, все материалы заменят на идентичные. Например, мрамор, который в свое время закрыли цементом.

Экспозицию дополнят

Директор музея также сообщил, что в перспективе предполагается дополнить экспозицию из фондов музея.

– Мы делаем новые современные формы подачи, витрины, с использованием элементов мультимедиа, вынимаем из фондов предметы, которые раньше не были представлены. У нас есть подлинные фрагменты полотна Франца Рубо, частично утраченного в годы войны. Эти части будут отреставрированы, – сказал директор.

Будет коренная реэкспозиция

Его дополнила ученый секретарь музея Ольга Богаченко. Она рассказала, что после завершения ремонтных работ на первом этаже планируется проведение коренной реэкспозиции.

– Ранее здесь располагалась выставка, первая часть которой была посвящена событиям Первой обороны Севастополя, вторая часть рассказывала об истории Панорамы. Теперь обсуждаются вариант вынести тему Крымской войны в отдельное помещение и раскрыть ее подробнее, а на первом этаже расположить экспозицию об истории создания и воссоздания Панорамы и шире раскрыть образ ее создателя Франца Алексеевича Рубо.

Что касается вопроса размещения подлинных фрагментов картины, то решается вопрос места их экспозиции. Два фрагмента картины находятся в Москве, в Бородинской панораме, куда они были отправлены в 50-х годов и до сих пор хранятся там.

Все есть!

По словам М.Смородкина, на реставрацию полотна уже есть проектная документация, сейчас ведется разработка проекта предметного плана. Стоимость реставрационных работ полотна обойдется примерно в 200 млн рублей, реставрации здания – 723 млн рублей.

Предполагается, что через полтора года все внутренние работы будут закончены, что связано с последующей ювелирной работой по полотну, не допускающей никакой пыли, грязи и прочих внешних воздействий.

– Поэтому строители и реставраторы, которые занимаются зданием, выйдут на внешний контур и будут заниматься фасадом, территорией, а художники займутся живописным полотном, – сказал директор.

Готовят полотно под реставрацию

В настоящее время полотно готовят к реставрации. То, что сейчас происходит, называется профессиональной заклейкой. Полотно и предметный план защищают, во избежание повреждений красочного слоя во время реставрационных работ.

Как пояснил Д.Орлов, это необходимо для проведения работ по замене светового фонаря и кровли.

– В данный момент рабочие обеспыливают полотно, обеззараживают его с помощью яда катамина, потом посадят на так называемый кроликовый клей, куда тоже добавляется катамин, после наклеют микалентную бумагу. Если на полотне есть повреждения, их заклеят с помощью инъекций специального раствора, чтобы они не отколупывались и при демонтаже не потерялись. В эту смесь добавляют натуральный мед для эластичности, – объяснил Д.Орлов.

Правая часть Исторического бульвара почти готова

По словам М.Смородкина, на 14 памятников, расположенных на Историческим бульваре, будет разработана проектно-сметная документация. Сейчас она проходит экспертизу сметной стоимости и в 2023 году все объекты будут отреставрированы.

– У нас технический заказчик – это подконтрольная Министерству строительства организация ППК «Единый заказчик», они и нанимают своих подрядчиков по открытым конкурсным процедурам. Правую часть бульвара сейчас уже заканчивает АО «Промстройсервис», – рассказал директор.

Он также напомнил, что на Историческом бульваре уже построены четыре здания.

– Сегодня мы занимаемся вводом их в эксплуатацию, 21 марта приедет комиссия по их приемке и территории вокруг них. У нас сейчас там заканчивается благоустройство, устраняем замечания, кладем покрытие на дорожно-тропиночную сеть. В корпусе «Рубо-Тотлебена» будем заниматься реставрацией живописного полотна и оставшихся фрагментов оригинала. Второе здание – туристический центр, третье – музей Папанина, четвертое – административное здание, – рассказал М.Смородкин.

Суды еще идут

– Еще есть много спорных вопросов, связанных с имуществом третьих лиц, расположенном на территории. Вся территория Исторического бульвара является объектом культурного наследия, и за прошлый период многие музейные объекты вышли по разным причинам из хозяйственной деятельности музея. Сегодня мы вооружены поручением президента освободить всю территорию Исторического бульвара от имущества третьих лиц. С кем-то судимся, у кого-то придется выкупать имущество, правительство города нам передает часть земельных участков, которые попадают в этот перечень. Однако к 2025 года мы эту работу завершим, – еще раз пообещал М.Смородкин.