Обсудили проблему свалок строительных отходов

В Севастополе в прошлом году и начале этого без получения специальных разрешений вывезено более 180 тыс. тонн строительного мусора.

Об этом говорили на межведомственном совещании в прокуратуре Севастополя с участием губернатора Михаила Развожаева.

Прокурор Севастополя Максим Жук отметил, что с учетом активного строительства вопрос утилизации строительных отходов в городе приобретает все большую актуальность.

«В 2021 году правительством выдано 219 разрешений на перемещение отходов, образующихся в процессе сноса, разборки, ремонта. А уже в текущем году за неполных три месяца – 115. При этом Севприроднадзором выявлено более 100 мест несанкционированных свалок, а прокурорами – более 90. Остаются не ликвидированными выявленные в прошлом году свыше 50 мест несанкционированного складирования. И уже в 2023 году выявлено больше 30 новых несанкционированных свалок», – сообщил М.Жук.

Также прокурор города и губернатор посетили строительную площадку на пересечении ул.Генерала Мельника и Лабораторного шоссе. Здесь компания ООО «Асгард» возводит крытый каток с искусственным льдом. Выяснилось, что подрядчик не получил разрешение на перемещение строительных отходов. И сейчас горы грунта лежат на участке вдоль автодороги.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что на пр. Ген. Острякова, 162-А, началось строительство торгового центра без разрешительных документов.

«На данный момент законных оснований для осуществления строительной деятельности не имеется, разрешительные документы на утилизацию строительных отходов застройщиком не получены», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.