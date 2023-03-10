Из Ростова в Крым будут ходить пассажирские теплоходы

В Ростове хотят наладить прямые пассажирские перевозки в Крым по морю.

В настоящее время руководство области рассматривает возможность организации пассажирских водных перевозок, прямых и обратных, из Ростова-на-Дону в Ялту, Керчь и Анапу. Для этого в регионе создается судоходная компания «Дон», в настоящее время готовятся ее документы.

Первые пассажирские перевозки региональной судоходной компании планируется начать к концу навигационного периода 2023 года, сообщает ТАСС.

«По информации Минтранса Ростовской области сейчас идет создание региональной транспортной компании и в планах приобретение двух речных и двух морских [пассажирских судов]. Первая навигация в планах — это конец навигационного сезона этого года», — заявил заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Он добавил, что для развития пассажирского судоходства в регионе начато восстановление необходимой инфраструктуры. «Причальные стенки должны быть готовы для безопасного выхода и приема пассажиров. Эта работа уже ведется», — уточнил замгубернатора.

О создании региональной судоходной компании «Дон» в феврале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, планируется приобрести речные суда «Валдай 45Р» и быстроходные «Метеор 120М». В качестве судоходных маршрутов, по словам губернатора, рассматриваются направления Ростов — Керчь — Ялта, Ростов — Ейск — Анапа, Ростов — Азов — Волгодонск.