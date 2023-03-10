Больше 100 дорожных объектов отремонтируют в 2023 году

В текущем году в Севастополе обещают отремонтировать больше 100 объектов дорожной инфраструктуры. В это число входят пять мостов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Среди объектов — две дороги, расположенные недалеко от городской больницы №9 в Балаклаве, а также участки дорог в переулках Профсоюзный и Физкультурный. Их общая длина составляет 270 метров. Как сообщается, ремонтные работы начнутся в марте, а завершатся во втором квартале.

Из пояснения «Севастопольской газете» и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева следует, что в число пяти мостов, запланированных к ремонту, также входят три надземных перехода на Камышовском шоссе.