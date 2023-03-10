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Аттракционы на Историческом бульваре не снесут

Щербакова Евгения

Аттракционы снесены не будут, все земельные участки будут адаптированы под современное использование, сообщил директор Музея обороны Михаил Смородкин.

По его словам, севастопольцы привыкли к аттракционам, и это значит, что они останутся на том же месте, только в современном исполнении.

– Земельный участок под аттракционами нам не передан, он сейчас является имуществом третьих лиц, которое как раз попадает под поручение Президента РФ. Этот земельный участок придется освободить, – сказал М.Смородкин.

Что касается колеса обозрения, о демонтаже которого сообщали СМИ, то, по словам директора, он связался с его собственником, и тот пояснил, что в настоящее время идут регламентные работы, связанные с подготовкой к предстоящему сезону.

Сотрудник площадки аттракционов подтвердила "Севастопольской газете", что на колесе начаты регламентные работы, которые планируется завершить к маю.