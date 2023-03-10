Аттракционы на Историческом бульваре не снесут

Аттракционы снесены не будут, все земельные участки будут адаптированы под современное использование, сообщил директор Музея обороны Михаил Смородкин.

По его словам, севастопольцы привыкли к аттракционам, и это значит, что они останутся на том же месте, только в современном исполнении.

– Земельный участок под аттракционами нам не передан, он сейчас является имуществом третьих лиц, которое как раз попадает под поручение Президента РФ. Этот земельный участок придется освободить, – сказал М.Смородкин.

Что касается колеса обозрения, о демонтаже которого сообщали СМИ, то, по словам директора, он связался с его собственником, и тот пояснил, что в настоящее время идут регламентные работы, связанные с подготовкой к предстоящему сезону.

Сотрудник площадки аттракционов подтвердила "Севастопольской газете", что на колесе начаты регламентные работы, которые планируется завершить к маю.