Завершен монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста

"После сборки в Керчи с помощью двух барж пролётное строение массой около 200 т подняли на высоту 27 м и затем опустили в проектное положение. Таким образом, к настоящему моменту мы выполнили половину основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост», – написал вице-премьер. Он также уточнил, что эта трудоемкая процедура заняла два дня.

По словам М.Хуснуллина, строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Планируется, что эти работы будут выполнены до конца апреля. После этого можно будет перейти к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, а также к монтажу инженерных систем и освещения.

Ранее было заявлено, что восстановление железнодорожной части Крымского моста завершиться к середине лета.

Восстановление железнодорожной и автодорожной частей Крымского моста имеет свои уникальные особенности. Для того чтобы спустить пролёт на плавсредства, специалисты оборудовали новый выкаточный пирс, сами баржи были усилены особым такелажным оборудованием и соединительными мостами, а для подъёма пролётного строения на опоры были задействованы специальные монтажные агрегаты.

В работах на железнодорожной части моста задействовано 260 человек и 29 единиц техники.

Крымский мост был частично разрушен 8 октября прошлого года в результате подрыва грузовика, что привело к обрушению двух пролетов автомобильной части и возгоранию цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента погибли пять человек.