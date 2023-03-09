Владельцам электросамокатов нужно выучить правила ПДД

Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса с 1 марта стали полноценными участниками дорожного движения. Их статус закрепили в ПДД, прописали правила их использования и ограничили скорость.

В ПДД появился новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Под него попадают транспортные средства с электродвигателями.

«Средство индивидуальной мобильности» — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)», — говорится в поправках к ПДД.

Владельцам электросамокатов запрещено пересекать пешеходные переходы на транспортном средстве. С электросамокатов придется спешиться. Также в документе, размещенном на сайте правительства РФ, говорится, что СИМ не относятся к механическим транспортным средствам. В этом отношении они приравнены к велосипедам.

В новом пункте ПДД указано, что разгоняться на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах на тротуарах можно будет только до 25 км/ч, а на проезжей части — до 60 км/ч. При этом выезжать на велодорожки и тротуары можно будет только на электросамокатах весом не более 35 кг.

Нарушителям грозит штраф или предупреждение.