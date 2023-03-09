В СевГУ откроют магистратуру по археологии Северного Причерноморья

С нового учебного года в Севастопиольском государственном университете запускают первую в России магистерскую программу по археологии северного Причерноморья, где будут готовить госслужащих и историков. Об этом сообщил ТАСС директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ Сергей Бочаров.

По его словам, новая образоваиельная программа запускается в сентябре

«Таких магистратур не было вообще. Специалисты будут востребованы во всех органах власти. У них будет ключ к пониманию ситуации в Причерноморье. Они будут понимать все населенные пункты северного Причерноморья, которые зарождались в средние века и археологическую картину, которая на них фиксируется, в том числе ограничения постройки. Они также могут работать в музейной и образовательной сферах по всем историческим подразделениям. Мы также рассчитываем на органы государственной безопасности. Им необходимо понимание, почему картина с теми же крымскими татарами сложилась именно так, почему Крым именно территория Российского государства», — сказал С.Бочаров.

Ученый отметил, что магистранты также будут изучать современную этническую картину северного Причерноморья, международные взаимоотношения и крымско-татарскую проблематику. Новая магистратура будет предусматривать около 13 бюджетных мест, а также поступление на коммерческой основе. Вступительные экзамены состоятся в июле, учебный процесс рассчитан на два года.