В пещере «Таврида» откроют палеонтологический музей

К открытию туристического сезона 2023 года в пещере «Таврида» собираются открыть палеонтологический музей. Об этом «Севастопольской газете» сообщил научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Крымского федерального университета, кандидат геолого-минералогических наук Богдан Зайцев.

По его словам, за время раскопок накопилось много находок, которые, как решили ученые, должны увидеть все желающие.

– Материала накоплено очень много, и его должны видеть не только специалисты. Мы закупили витрины и наиболее интересные экспонаты планируем там выставить, – рассказал Б.Зайцев.

По его словам, музейную экспозицию планируется расположить на поверхности, в экспозиционных залах, где в настоящее время представлены картины крымских художников.

«Музей включит около сотни самых интересных экспонатов, самые зрелищные и красивые с экспозиционной точки зрения. Это будут, например, челюсти ископаемого носорога, череп саблезубого кота, кости древней лошади. Все это мы нашли и собрали в пещере», – рассказал ученый.

По его словам, экспонаты будут сопровождаться пояснительными табличками или, возможно, рассказом экскурсовода. Музей можно будет осмотреть, например, перед основной экскурсией в пещеру, или после нее.

По информации Б.Зайцева, специалисты уже приступили к созданию музея, в настоящее время идет работа по систематизации костей и фрагментов найденных древних обитателей.

О технологии самого процесса рассказал старший научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Вадим Титов.

«Систематизация собранного материала проводится по таксонам (объединяющие названия в биологической систематизации – ред.) животных, когда кости слонов, носорогов, лошадей и других древних обитателей сортируются отдельно друг от друга. Помимо этого, ведется отбор экспонатов, которые имеют научную и экспозиционную ценность (целые или почти целые), проводится и частичная реставрация некоторых из находок. А мелкие фрагменты костей, на которых невозможно увидеть морфологические характеристики и снять промеры – пока не обрабатываются. Потом ведется очистка и консервация находок, многие из которых весьма хрупкие и требуют проклеивания специальными растворами для более длительного хранения. Затем будущим экспонатам присваивается отдельный шифр, который заносится в каталог музея».

По словам ученых, уже теперь находки первых лет занесены в книгу учета, работа по паспортизации будет продолжена.

Кроме того, в комплексе посетители и студенты смогут увидеть большую часть ранее не представленных находок, в хранилище планируют организовать открытое хранение фондов.

О конкретной дате открытия музея пока не сообщается, однако ученые утверждают, что это случится уже к предстоящему туристическому сезону.

Справка: пещера «Таврида» была открыта в 2018 году при строительстве одноименной многополосной трассы. Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».