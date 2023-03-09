В Ласпи запустят туристско-информационный центр, пляж и туристические модули.

Об этом 6 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.

Она анонсировала открытие в Ласпи туристско-информационного центра, назвав это событие долгожданным.

По словам Л.Остапенко, работа центра, в основном, будет направлена на развитие горно-туристического маршрута Виа феррата.

– Были определенные трудности по подбору персонала, нужны были инструкторы-проводники, которые прошли сертификацию, – сообщила Л.Остапенко.

По ее словам, также в Ласпи в 2023 году в рамках грантовой поддержки будет работать пляж "Дельфин".

– Это один из восьми городских пляжей, которые предстоит развивать в рамках грантовой поддержки. Остальные семь предстоит дополнительно оборудовать детскими площадками, летними кинотеатрами и другой инфраструктурой, – сказала Л.Остапенко.

Чиновница также сообщила о предстоящем запуске в Севастополе так называемых некапитальных модульных мест размещения туристов.

На эти цели, по ее информации, получено 150 миллионов грантовых средств из федерального бюджета.

– Нужно было возвести не менее 10 модульных средств размещения, максимальная сумма гранта на один модуль – порядка 1,5 миллиона рублей. При этом предусматривалось софинансирование каждого проекта — не менее 50%. На данный момент сумма частных инвестиций составила 160 миллионов, то есть инвесторы вложили больше предполагаемого, – сказала начальник управления.

По ее сведениям, на данный момент два проекта подали заявку на прохождение классификации. В течение трех месяцев они будут классифицированы и к сезону смогут стать участниками рынка.

– Модульные конструкции возводятся и на территории ООПТ в районе бухты Ласпи, с соблюдением всех требований по охране леса и краснокнижных растений, проект будет запущен 1 мая. Еще по двум проектам ведутся активные работы в районе Батилимана и и Языковой балки, – расск4азала Л.Остапенко.

Она также добавила, что проекты-грантополучатели будут контролироваться в течение пяти лет, благодаря чему предполагается построить более 100 модульных некапитальных средств размещения и созданы 66 новых рабочих мест.