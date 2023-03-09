Проходит выставка картин, написанных в севастопольском госпитале

В фойе театра Луначарского проходит выставка художника Сергея Берлова «Опаленные войной». На портретах — герои спецоперации, а также врачи и медсестры, которые работают в севастопольском госпитале.

В течение трех недель руководитель Творческого союза художников Севастополя С. Берлов работал в госпитале, где познакомился и пообщался с участниками СВО. Всего героями его картин стали 14 человек — пациенты, врачи, медсестры.

«Когда слушаешь рассказы бойцов, видишь их настроения, этот оптимизм тебе передается. Мне важно было услышать их истории не с экрана, а от них самих. Процесс рисования многим доставлял положительные эмоции», — говорит художник.

На одном из графических портретов — 62-летний командир казачьего батальона. На другом — мобилизованный учитель физкультуры, у которого дома осталось четверо детей. После лечения в госпитале, он планирует снова отправиться в зону СВО.

«Я рисовал одного дагестанца из службы обеспечения. Он попал под минометный обстрел, но машину не бросил, вывел КамАЗ с грузом из опасной зоны и только через два часа почувствовал, что ранен. Осколки попали в брюшную полость. А военный, который остался без левой руки, сказал: «Мне повезло, правая рука целая, голова целая»», — рассказал С.Берлов.

Самые лучшие впечатления остались у художника и от общения с медиками. По его словам, все друг друга поддерживают и работают «как один механизм». Медсестры и врачи находят особые слова для раненых, «которые непременно успокаивают».

Художник написал портреты в графическом стиле. Также есть две сюжетные работы, нарисованные маслом. А ко Дню Победы С.Берлов хочет создать целую серию живописных картин об эвакуации раненых, работе в перевязочной и операционной. Кроме того, в планах- масштабное полотно, посвященное хирургам за работой.