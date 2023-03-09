Обсудят проблемы использования в Крыму днепровской воды

Пресс-конференция на тему «Северо-Крымский канал: как днепровская вода влияет на экологию Крыма?» пройдет 10 марта в крымской столице.

Как пояснили «Севастопольской газете» в Институте биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН, ученые которого примут участие в пресс-конференции, организатором и инициатором проведения форума является РИА Крым, однако задать свой вопрос смогут все, кто подключится к трансляции.

Тема обсуждения касается радиохемоэкологического состава водных ресурсов, за которым с момента подрыва дамбы и возобновления подачи вод Днепра в Крым, внимательно следят севастопольские учение. Они отбирают пробы орошаемой почвы, что позволяет определять количественное содержание в них радионуклидов, углеводородов, тяжелых металлов и других микроэлементов.

Результаты проведенных анализов должны дать ответы на вопросы, связанные с использование декпровской воды, в том числе в сельском хозяйстве.

Речь, в частности, идет об исследованиях почвы в районе Северо-Крымского канала для понимания, как пуск днепровской воды может повлиять на экосистемы Крыма, безопасно ли использовать днепровскую воду в сельском хозяйстве, и почему столь пристальное внимание уделяется именно рисовой культуре.

Среди участников пресс-конференции – руководитель отдела радиационной и химической биологии Наталья Мирзоева, и.о.ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии Ольга Соловьева, младший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Владислав Проскурнин, младший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Оксана Мирошниченко.

Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире можно посмотреть здесь: https://vk.com/ria_crimea VK, начало в 11.00.