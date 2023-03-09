Объявлен Всероссийский конкурс врачей

Конкурс пройдет в три этапа. До 1 апреля медицинские организации должны представить своих кандидатов. Их рассмотрят региональные конкурсные комиссии. С 1 мая Центральная конкурсная комиссия начнет выбирать победителей. За второе и третье места врачи получат 300 и 200 тысяч рублей соответственно, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. Победителей же ждет поощрение в 500 тысяч рублей.

Кроме того, пройдет конкурс среди специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Им награды скромнее. Победителям выплатят по 250 тысяч рублей, а за второе и третье места медикам и фармацевтам полагается по 150 и 100 тысяч рублей.

Севастопольские врачи уже становились победителями всероссийского конкурса. Так в прошлом году в номинации «Лучший травматолог-ортопед» первое место занял севастопольский детский врач Артем Громов. Также лучшими врачами были названы военный врач Иван Ивашин и врач семейной практики Юлия Будина.