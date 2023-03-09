Археологи СевГУ начинают раскопки в Каффе

«Первый памятник, где мы хотели провести исследования — это столица генуэзского Причерноморья — город Каффа, современный город Феодосия. У нас сегодня есть большие успехи в области изучения жизнеобеспечения Золотоордынского государства, но, к сожалению, в области генуэзского присутствия в северном Причерноморье у нас археологические памятники не обследовались с точки зрения научных методов. Не было анализа археозоологии, археобиологии, работ по климату, почвоведению. Мы своими работами, на которые мы подаем грант, хотим вписать и генуэзские памятники, именно основной город Каффа, в новую научную работу», — сказал С.Бочаров.

Он отметил, что раскопки Каффы займут около трех лет. Также в планах археологов летом 2023 года приступить к исследованию еще ряда памятников.

Цифровой Херсонес

«Будут исследования в этом году в Херсонесе. В рамках изготовления цифровой модели будем апробировать цифровые методы, на конкретном раскопе. И еще мы планируем раскопать один из ранних средневековых могильников в юго-западном Крыму, времени переселения народов», — уточнил собеседник агентства.

По данным историков, колонизация генуэзцами Крымского полуострова продолжалась со второй половины XIII века до его завоевания османами в 1475 году. Генуэзские колонии размещались вдоль всего черноморского побережья Крыма от Балаклавы до Керчи и имели общее название Генуэзская Газария. В его состав входили крепости Чембало (район Балаклавы), Солдайя (Судак), Каффа (Феодосия), Воспоро (Керчь) и ряд факторий. Основным видом деятельности генуэзцев была торговля.