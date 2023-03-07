Зовут рисовать Херсонес

Организаторы обещают, что участники за два часа пройдут все этапы создания картины — от наброска до создания рисунка в технике «скетчинг», что означает быструю зарисовку, без тщательной детализации. В качестве объектов изображения предлагаются наиболее узнаваемые памятники и артефакты Херсонеса Таврического, который к тому же предложат посвятить определенному цвету в истории живописи, скульптуры и архитектуры различных эпох.

Мастер-класс проведет художник, педагог и сотрудник музея-заповедника Евгения Белявцева, а его участниками смогут стать все желающие, в возрасте 12 лет и старше. Для этого надо купить билет за 1,5 тысячи рублей (можно по Пушкинской карте) и предварительно записаться по телефону +7 (918) 059-82-11.