Студенты-стоматологи отрабатывают навыки на симуляторе

Зубы — расходники для фантомных стоматологических установок для обучения студентов печатают на 3D-принтере.

В Крымском федеральном университете начал работу центр симуляционного обучения для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология». Это несколько учебных залов, оснащенных современными симуляционными стоматологическими установками с фантомами. Оборудование позволяет студентам в максимально приближенных к практике условиях отрабатывать базовые мануальные навыки. Фантомные стоматологические установки оснащены системами видеонаблюдения, что дает возможность преподавателям контролировать манипуляции студентов и направлять их.

Для максимально широкого представления расходных индивидуальных стоматологических фантомов для студентов, таких как комплекты зубов верхней и нижней челюсти, в учебную зуботехническую лабораторию закупили специализированный 3D-принтер, 3D-сканер и персональный компьютер с необходимым программным обеспечением. Это позволит обеспечить фактически всех студентов факультета индивидуальными наборами учебных фантомов.

«Их презентация будет выступать в качестве индивидуального портфолио студентов, демонстрирующего приобретенные ими за время учебы навыки», — рассказал декан стоматологического факультета Медицинской академии КФУ им.Вернадского Максим Кривенцов.

В дальнейшем Крымский федеральный университет планирует расширить спектр симуляционного оборудования, сообщила пресс-служба вуза.