Студенты оштрафованы за протест против анимешников

Керченский городской суд оштрафовал четырех молодых людей, которые приняли участие в «массовом выражении протеста» в отношении сообщества подростков-неформалов из «ЧВК «Рёдан».

Инцидент произошел 3 марта около шести часов вечера у Митридатской лестницы на пешеходном переходе.

Как следует из судебного решения, четверо керченских студентов принимали участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, чтобы выразить протест неформальному движению «ЧВК Рёдан». Своими действиями студенты создали помехи движению пешеходов.

В результате суд признал двух студентов Морского технического колледжа, студента Политехнического колледжа и учащегося медколледжа виновными в совершении административного правонарушения. Каждого из них оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Сообщения о столкновениях представителей субкультуры ЧВК «Рёдан» и их противниками стали появляться достаточно часто. Только по данным правоохранительных органов на 1 марта массовые драки были предотвращены как минимум в пяти городах — Кургане, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саратове и Омске. До этого полиция разнимала столкновения молодежи в торговых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казане и Курске.

«ЧВК Рёдан» — это интернет-сообщество подростков. Как правило, они одеваются в черные майки с изображением паука и цифрой «4» в честь героя японской манги (комикса) главаря банды «Пауки». Подростки утверждают, что их сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие или другие противоправные действия. Аббревиатура ЧВК к названию добавлена как ответ на остросоциальные темы.

Есть также мнение, что новая субкультура навязана молодежи извне.