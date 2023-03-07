Расследование по делу о теракте на Крымском мосту не закончено

Срок следствия по делу о теракте на Крымском мосту в октябре прошлого года продлен до 8 июня, чтобы завершить экспертизы.

«Срок следствия продлен до 8 июня, необходимо завершить еще 40 судебных экспертиз, получить ответы на запросы», — цитирует ТАСС слова следователя в Басманном суде Москвы, где 6 марта решался вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам дела.

Суд рассматривал вопрос о продлении срока содержания под стражей, пяти фигурантам дела, ранее арестованным в Крыму. Среди них граждане РФ Артем и Григорий Азатьяновы, граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, а также гражданин Армении Артур Терчанян.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым срок содержания под стражей до 12 апреля», — огласила решение судья.

Арестованные не признают свою вину.

Теракт на Крымском мосту

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено. Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе «Газелей», по Крымскому мосту ограничено с 11 декабря. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.