Просят увековечить имена погибших на крейсере «Москва»

Вдовы членов экипажа ракетного крейсера «Москва» выступили с предложением по установке в Севастополе памятного мемориала с указанием имен погибших моряков.

Свою просьбу 6 марта женщины высказали председателю Законодательного собрания Владимиру Немцеву во время очередного приема граждан.

Спикер парламента отметил важность данной инициативы и пообещал обсудить с губернатором города планы правительства в отношении этого вопроса и сроки их реализации.

Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года в результате пожара, который в свою очередь привел к детонации боезапаса. Причины пожара официально не назывались.

По данным Минобороны РФ во время происшествия один человек погиб и 27 пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера находившимися в районе бедствия кораблями Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

С июня по сентябрь 2022 года Нахимовский районный суд Севастополя признал погибшими 17 моряков с крейсера «Москва», которые ранее считались пропавшими без вести. Все дела рассматривались в закрытом режиме.

Крейсер «Москва» был третьим по размеру боевым кораблем ВМФ России и самым крупным и вооруженным на Черноморском флоте.