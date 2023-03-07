Прохожий спас раненого собутыльником парня

Инцидент произошел возле гаражей в районе остановки общественного транспорта «Малахов Курган» в ноябре прошлого года. Мужчины выпили и стали драться. 35-летний местный житель ударил 22-летнего приятеля «колюще-режущим предметом» в шею и предпочел скрыться с места происшествия.

«Смерть парня не наступила благодаря тому, что прохожий вызвал бригаду скорой медицинской помощи, а медицинские работники своевременно оказали помощь», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Полиция оперативно задержала нападавшего — уже на следующий день он был заключен под стражу. Уголовное дело, возбужденное по статье «Покушение на убийство», расследовано. Прокуратура направила его в Нахимовский районный суд.