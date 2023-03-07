Приглашают на выставку советского скульптора

В кинотеатре «Украина»7 марта состоялся вернисаж выставки «Женский лик под ласковой рукой», посвященный столетию со дня рождения севастопольского скульптора, члена Союза художников СССР Ольги Миньковой.

Художница успешно работала в области монументально-декоративной и станковой скульптуры, создавала тематические композиции, женские и детские образы, скульптурные портреты современников.

Ее авторству принадлежат бюсты первому космонавту Юрию Гагарину, который уже через четыре дня после полета, 16 апреля 1961 года, был открыт в Симферополе; Героям Советского Союза Ивану Петрову, Нине Ониловой, Степану Неустроеву, поэту Александру Пушкину, путешественнику-антропологу Николаю Миклухо-Маклаю.

«Быть скульптором сложно, трудно, а женщине-скульптору—вдвойне. Постоянно преодолевать сопротивление материала, постоянно переступать через вчерашние неудачи и вновь идти «в разведку», искать новую дорогу к каждому своему произведению. Такова судьба всех художников», — говорила О.Минькова.

На выставке представлены скульптуры, фотографии, награды, инструменты мастера из фондов Музея обороны Севастополя. Она открыта в кинотеатре «Украина» (2 этаж) на ул. Ленина, 35. Вход свободный.

Скульптор Ольга Денисовна Минькова (1923-2006 гг.) родилась в Киргизии. В 1951 году окончила отделение монументальной скульптуры Московского института прикладного и декоративного искусства. В Севастополе она жила и работала с 1966 года.