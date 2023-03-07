Подарили праздник

Поездку организовал общественный деятель Андрей Соболев. В месте ним с концертами и гуманитарным грузом в Херсонскую область отправились артисты Андрей Ярославцев и Елена Евдокимова.

«На наш главный концерт пришли и жители новых освобожденных территорий. В ответ на выступления мы услышали слова искренней благодарности. Люди были рады искреннему общению. Мы вместе и победа будет за нами!» — рассказал о поездке А.Соболев.