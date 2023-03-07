Охоту в Севастополе не разрешат никогда

Об этом сообщил департамент природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) на запрос «Севастопольской газеты» о возможности возобновления охоты в севастопольских окрестностях.

«В городах федерального значения, граница территории субъекта равна границе самого города. Действующим законодательством не предусматривается деятельность в сфере охотничьего хозяйства в городах и на землях населенных пунктов. В связи с этим охотничьи угодья в Севастополе отсутствуют и охотхозяйственная деятельность не осуществляется», — говорится в ответе.

Охота мешает развитию сельского хозяйства и туризма

Охоту в Севастополе запретили в 2021 году, по примеру Москвы и Петербурга. К тому времени все охотхозяйственные соглашения были расторгнуты (отметим, что они были заключены на крайне невыгодных условиях), а лесные угодья возвращены в собственность города и по-сути стали городскими лесами, где охота запрещена.

Необходимость принятия такого решения объясняют вынужденной мерой в связи с небольшой территорией Севастополя.

«Мы пошли по пути Санкт-Петербурга и Москвы, где тоже запрещена охота. Там в черте города есть небольшие площади, на которых охотиться разрешено. Но там другие масштабы, и там не такой туристический поток. А мы самый маленький субъект, и у нас охотничьи угодья накладываются на особо охраняемые природные территории, рекреации, земли хозяйственного назначения, сельхозугодья. В связи с этим очень сложно разграничить охоту от других видов деятельности. Поэтому мы решили пойти таким путем – полностью запретить охоту. Это окончательное решение», — прокомментировали в Севприроднадзоре.

Мониторят и регулируют

Тем не менее департамент экологии ежегодно проводит мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Так по данным Севприроднадзора на территории Севастополя обитает 28 видов охотничьих животных, в том числе благородный олень, косуля, муфлон, кабан, заяц-русак, волк, лисица, куница каменная, барсук, белка, а также курообразные, журавлеобразные, ржанкообразные и голубеобразные.

Данные мониторинга охотничьих ресурсов необходимы для контроля за изменениями, происходящими под воздействием природных факторов или деятельности человека, формирования государственного охотхозяйственного реестра, а также в целях их сохранения и организации рационального использования.

Отстрел диких животных всё же проводится, но он называется регулированиеи численности и предпринимается для нераспространения заразных инфекционных заболеваний, таких как африканская чума свиней, ящур, оспа овец и коз, инфекционный ринотрахеит, пастерреллез, микоплазмоз, листериоз, высокопатогенный грипп птиц, бешенство и другие. Для их предотвращения сотрудниками Севприроднадзора производится отбор проб от сельскохозяйственных, домашних и диких животных, которые направляются в лабораторию для исследования.

На конец февраля текущего года, по результатам лабораторных исследований, эпизоотическая ситуация в дикой фауне Севастополя благополучная и стабильная, заверили в Севприроднадзоре.

Когда охотиться было можно

Общая площадь охотничьих угодий Севастополя в 2016 году распределялась следующим образом: общедоступные охотничьи угодья занимали площадь 39,5 тысяч га; закрепленные охотничьи угодья сотавляли18,9 тысяч га и распределялись между двумя охотпользователями — ООО «Кордон Мекензи» ит ООО «Орлиновское охотничье хозяйство».

Общедоступные и закрепленные охотничьи угодья частично находились на особо охраняемых природных территориях города – государственных природных ландшафтных заказниках «Байдарский» и «Мыс Айя», а также памятника природы «Заповедное урочище Ласпи».

Основными видами охотничьих ресурсов были олень благородный, косуля европейская, дикий кабан, заяц русак, фазан, куропатка и пролетные виды — перепел и вальдшнеп. Основными местами обитания оленя и косули считались лиственные, хвойные, смешанные леса. Места обитания зайца русака, фазана, куропатки — луга, поля, сады и виноградники.