Научно-исследовательские работы защищали четыре дня

Основная категория участников — восьмые и десятые классы, еще три секции объединили юных исследователей первых-шестых классов.

Конкурс существует уже более 30 лет, а его целью является выявление одаренных детей, занимающихся научной деятельностью и создают технологические проекты.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор регионального отделения Малой академии наук Сергей Пасеин, в нынешнем конкурсе приняли участие 270 участников из Севастополя и городов Крыма — Симферополя, Алушты, Евпатории, Сак. Их работы оценивали более 100 членов жюри из севастопольских и федеральных вузов, они работали в очном и заочном формате.

Среди членов жюри на этот раз был и представители оборонного предприятия из Санкт-Петербурга АО НПП «Радар ММС», а также предприятия КБ «Коммутационная аппаратура».

Конкурс длился четыре дня и состоял из двух этапов: заочное оценивание пояснительных записок работ и очная семиминутная защита перед членами жюри, с ответами на вопросы.

Соискатели распределились по дням, исходя из направления работ. Так, в первый лень были представлены работы по русскому языку, филологии, праву, обществознанию, географии, во второй — по вопросам технологий. Третий день посвятили творческим номинациям, четвертый — программированию, робототехнике, физике и математике. Всего работали 35 секций.

По результатам защиты, призеры-старшеклассники получают дополнительные баллы, которые учитываются при поступлении в СевГУ.

Кроме того, по словам С.Пасеина, севастопольское МАН уже прошло все процедурные этапы, добиваясь включения в приказ Министерства просвещения РФ на включение данного конкурса в государственный информационный ресурс «Таланты России.РФ».

— Есть такая база данных одаренных детей, а Министерство просвещения ежегодно обновляет список конкурсов. Для попадания в него нужно было подать большое количество документов и доказать, что наш конкурс достоин быть включенным в этот список, — рассказал С.Пасеин.

По его словам, включение в такой список означало бы получение победителями льгот для поступления в любой профильный вуз РФ. При этом наиболее интересные работы в самое ближайшее время будут представлены на различных Всероссийских и международных конкурсах.

— Вчера мы отправили работы технической направленности на конкурс «Техника XXI века» Союзного государства, который проводится раз в два года. Мы настроены в очередной раз завоевать квоту, чтобы повезти в Минск 12 наших лучших техников, — сказал руководитель.

Кроме того, по результатам конкурса «Радар ММС» шестеро учащихся приглашены представлять Севастополь на конкурсе «Будущее сильной России — в высоких технологиях».