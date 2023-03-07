На поезда в Крым билеты продают за 45 суток

Продажа билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербургу в Крым и Севастополь будет начинаться за 45 суток, а не за 90. Временные меры связаны с масштабной реконструкцией железной дороги.

«На поезда, которые курсируют из Санкт-Петербурга в республику Крым и город Севастополь и обратно, с датами отправления от 17 мая и позже, продажа билетов будет начинаться за 45 суток. На поезда, которые курсируют из Москвы в республику Крым и город Севастополь и обратно, с датами отправления от 19 мая и позже, продажа билетов также будет начинаться за 45 суток», — сообщили в пресс-службе частного железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

На данный момент глубина продаж 45 суток установлена на поезда Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Симферополь, Санкт-Петербург – Евпатория. А также на поезда Москва – Севастополь, Москва – Симферополь, Москва – Феодосия, Москва – Евпатория.

При этом продажа билетов на поезда «Таврия» по другим направлениям будет открываться по-прежнему за 90 суток.