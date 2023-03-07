Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий единого образца

Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Согласно постановлению №342 от 4 марта 2023 года, выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление. Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно.

Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.