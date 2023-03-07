Для детей участников СВО купят путевки для летнего отдыха

Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя ищет поставщика услуг по организации отдыха и оздоровления 972 детей участников специальной военной операции на Украине.

Стоимость каждого из трех тендеров 15 миллионов рублей. Согласно техническому заданию исполнитель должен обеспечить отдых детям от семи до 16 лет включительно на собственной базе, расположенной на Черноморском побережье на территории Севастополя и Республики Крым.

Летний отдых детей начнется 1 июня и будет проходить в четыре смены.