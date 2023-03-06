Зоопарк в Терновке работает без лицензии

Как сообщили в пресс-службе управления, проверкой установлено, что зоопарк ИП М.А.Колосовский вблизи села Терновка работает без лицензии. Предпринимателю за нарушение действующего законодательства выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Региональное управление Россельхознадзора напомнило, что в соответствии с требованиями федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» процедуру лицензирования должны пройти все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. После 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.