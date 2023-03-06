В библиотеке предлагают квест «Севастопольский пазл»

Севастопольская библиотека имени Льва Толстого расширяет горизонты, предлагая новые формы работы, уже успешно апробированные в столичных городах. Среди них — различные игры — квизы и квесты.

Об одном их них, под названием «Севастопольский пазл», рассказала руководитель Центра краеведения Центральной городской библиотеки имени Л.Толстого Виктория Невзорова. Квест состоит в том, что в разных частях библиотеки спрятаны пазлы, которые вместе составляют карту центральной части города.

О карте нужно сказать особо, еще и потому, что в свое время местные молодые художники нарисовали необычную карту-путеводитель разных районов Севастополя. Библиотекарь же разрезала карту на пазлы, и к каждому составила вопросы, загадки, ребусы и всяческие активности. Например, с выбиванием кеглей, что становится возможным только после правильного ответа на заданный вопрос.

На отдельных этапах надо составлять слова, которые являются ключом-разгадкой, например, к месту нахождения карты, или отыскать клад, для чего надо также разгадать шифр кодового замка.

Интересно, что игра — командная. Как правило, участников разбивают на две команды, которые выбирают себе капитанов, они-то и должны составить общую картину из собранных пазлов, причем, на время.

Изначально «Севастопольский квест» был рассчитан на детей школьного возраста и включал относительно несложные вопросы. Но однажды за участием в таком квесте обратились взрослые люди, вернее сказать, супруга человека, увлеченного историей Севастополя: сертификат на участие в игре стал оригинальным подарком ему на день рождения.

— И у нас получилось! Правда, квест пришлось несколько усложнить, с учетом большей осведомленности именинника и его гостей, которые и составили команды-участницы, — рассказала В.Невзорова.

В итоге игры ему, к тому же, был сделан подарок в виде большой общекомандной фотографии на фоне коллажа из пазлов. Дополнением к игре стало небольшое чаепитие с тортом, устроенное прямо в библиотеке.

— Приходите к нам играть! Это интересно! — завершила свой рассказ приглашением В.Невзорова.