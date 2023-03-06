Турпоток снизился, налоговые поступления выросли

Турпоток в Севастополе по итогам 2022 года снизился на примерно 30%. Об этом 6 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко.

Она также отметила, что на фоне снижения турпотока объем налоговых поступлений от деятельности гостиниц и предприятий общественного питания вырос.

В правительстве Севастополя это связывают с легализацией гостиничной отрасли и предприятий общественного питания.

— Плюс 623 сотрудника у субъектов малого и среднего предпринимательства в этой сфере появились за прошлый год, что связано с ожиданием выплаты МРОТ. Предприниматели легализовывали своих сотрудников, и это сказалось на части НДФЛ, которое пришло от этой отрасли, – пояснила такое положение вещей заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

По словам Л.Остапенко, в настоящее время туристическую деятельность в Севастополе осуществляют 60 средств размещения, освидетельствованные по федеральной классификации, которые функционируют, как сертифицированные средства размещения.

Аттестацию прошли 57 гидов, экскурсоводов и гидов-переводчиков, еще 90 подали заявление на ее прохождение.

Л.Остапенко напомнила, что с 1 июля 2023 года аттестация обязательна для всех, в случае ее отсутствия, экскурсовод не имеет права работать по данной специальности.

На федепальном уровне даже прорабатываются меры ответственности, которые будут применены к тем, кто продолжит такую деятельность без документа об аттестации.