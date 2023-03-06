Таксистов проверят на профпригодность

Водители такси должны проходить обязательную аттестацию на знание города и вовремя оплачивать штрафы, иначе их не допустят к работе.

О новых правилах перевозки пассажиров легковым такси, которые начнут действовать с 1 сентября 2023 года, рассказали в прокуратуре Севастополя.

Во всех регионах РФ должны быть созданы три реестра: реестр перевозчиков, где можно проверить электронное разрешение на перевозку; реестр такси — с данными о транспортных средствах и их владельцах; реестр служб заказа такси с информацией о заказах.

К водителям такси требования станут более строгими. Если таксист, к примеру, не оплатит три административных штрафа, его просто не допустят к работе. Также ему не разрешат перевозить пассажиров, если он был повторно лишен водительских прав или арестован за административные нарушения ПДД. О карьере таксиста можно забыть и тем, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, сообщили в прокуратуре.

Еще одно интересное новшество связано с прохождением аттестации. Водитель должен сдать экзамен на знание города. Как минимум, он должен рассказать, где находятся вокзалы, школы и университеты, театры и музеи, а также больницы, стадионы и госучреждения. Где будет проходить такая аттестация и кто войдет в состав экзаменационной комиссии, пока не совсем понятно.

Кроме того, планируется увеличить ответственность служб заказа такси за жизнь и здоровье пассажиров. Служба будет полностью отвечать перед пассажиром, например, если фрахтователя надлежащим образом не уведомили о наименовании перевозчика.

Служба несет субсидиарную с перевозчиком — физлицом в части возмещения реального ущерба, который не покрыла страховка по ОСАГО или по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика.

Служба такси несет солидарную ответственность с тем перевозчиком, у которого не было разрешения на перевозку или его аннулировали, приостановили.