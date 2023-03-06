Старые деньги заменяют на новые

«Сторублевая банкнота нового образца поступила в регионы. Мы планируем по мере окончания обращения старой банкноты в обороте выпускать новую купюру. Это где-то, я думаю, будет этим летом», — рассказал РИА Новости зампред ЦБ РФ Сергей Белов. Он, выступая на ежегодной встрече кредитных организаций с Центробанком.

Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей еще летом прошлого года. Обновленная банкнота, как и старая, посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Но основное изображение поменяется и на купюре появится фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату. Также сторублевая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный разработанному для 200-рублевой купюры.

«В дальнейшем до 2025 года будут поэтапно модернизированы банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн», — сообщала пресс-служба Центробанка РФ.

Новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут постепенно вводиться в обращение уже начиная с 2023 года. 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году. Они будут более износоустойчивыми и лучше защищены от подделок.

На лицевой стороне купюры номиналом 1000 рублей представят памятники Нижнего Новгорода (сейчас изображены достопримечательности Ярославля). На 5000-й — разместят виды Екатеринбурга вместо Хабаровска.

В Центробанке подчеркнули, что банкноты старого образца останутся законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения. Подавляющая часть таких банкнот выйдет из активного оборота ориентировочно к 2035 году.

Ранее С.Белов заявлял, что Банк России также может возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года. Изначально решение заменить такие банкноты на монеты пришло из-за их быстрого износа, но чеканка металлических 10 рублей оказалась очень затратной.