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«Сидящую на скамье» суд признал самостоятельным произведением

Свинцова Анна

Бронзовую девушку, установленную на пр.Октябрьской революции, демонтировать не будут. Такое решение принял Гагаринский районный суд Севастополя, рассмотрев иск скульптора Равиля Юсупова о защите его авторских прав.

В своем иске скульптор из Пятигорска указывал, что расположенная в городе Севастополе на пр.Октябрьской революции скульптура сидящей девушки «Безмятежность» («Сидящая на скамье») является плагиатом его скульптуры «Отдыхающая», установленной в Пятигорске в парке «Цветник», просил признать скульптуру плагиатом и демонтировать. Также скульптор хотел компенсацию морального вреда и компенсацию за нарушение авторского права.

Заслуженный деятель искусств Ингушетии Р.Юсупов судился из-за «Отдыхающей» уже не в первый раз. В 2021 году Пятигорский суд признал, что установленная в Железноводске скульптура «Курортница» — плагиат. А севастопольская судебная искусствоведческая экспертиза установила, что «Сидящая на скамье» является самостоятельным произведением.

«Отказывая скульптору в удовлетворении исковых требований, Гагаринский районный суд исходил из того, что создание похожего, но творчески самостоятельного произведения, не может расцениваться как нарушение исключительного права автора более раннего произведения», — пояснили вынесенное решение в пресс-службе суда.