Резкое потепление начнется на юге России со среды

Дождливая погода на юге России и Северном Кавказе закончится и начнется резкое потепление. Способствующий осадкам циклон сохранит свое влияние только в Крыму, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В понедельник, 6 февраля, синоптическая карта юга России представлена активным циклоническим вихрем. В его эпицентре оказались Краснодарский край и Адыгея, в частности, Краснодар, Майкоп, Туапсе, Сочи. В горах Кубани и Адыгеи, Северного Кавказа — мокрый снег, на Черноморском побережье — местами грозы.

«Черноморский циклон будет удерживать свое влияние на юге России и Северном Кавказе до вторника, а со среды на погоду начнет оказывать влияние антициклон. Дожди прекратятся, регионы резко накроют волны теплого воздуха, погода будет солнечной, на несколько градусов превышающей климатическую норму. Только в Крыму циклон сохранит свое влияние при повышении температуры, практически каждый день на полуострове возможны небольшие дожди», — сказал А.Синенков.

Резкий подъем температуры воздуха составит в среднем 7-8 градусов, и температура воздуха на два градуса превысит климатическую норму, характерную для южных регионов России на начало марта, уточнил он.