Приглашают на выставку гигантской картины «Возвращение в Родную гавань»

Российская галерея искусств представляет выставочный проект, посвященный девятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, «Возвращение в Родную гавань». В экспозиции — одноименная картина (3,5 х 7,5 м) заслуженного художника РФ Александра Воронкова и фотографии Русской весны 2014 года Александра Лясоты и Юлии Блоцкой.

Масштабное полотно было заказано художнику «Союзом Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов» в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Название картины является отсылкой к речи президента России Владимира Путина в марте 2014 года на Красной площади, в которой он образно сравнил возвращение Крыма в Россию с возвращением корабля в родную гавань.

На картине представлены исторические эпохи и личности -—великие русские полководцы, выдающиеся политические деятели, русские императоры, солдаты и матросы разных времен. Под знаменами с двуглавыми орлами императрица Екатерина II, присоединившая к России земли Крыма и Причерноморья, венчает лавровым венком князя Григория Потемкина-Таврического, создателя Черноморского флота и основателя городов на юге России. Великие русские полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов ведут в бой русские полки. Адмиралы Федор Ушаков, Павел Нахимов, Владимир Корнилов противостоят неприятелю. На полотне изображены рядовые матросы и солдаты, участники «подземной войны» в период Первой обороны Севастополя и Лев Толстой, описавший эти события в «Севастопольских рассказах». В центре композиции на конях два российских императора Николай II и Александр III и св.прав.Иоанн Кронштадский. По центральной оси картины как её смысловой фундамент изображен севастопольский монумент «Матрос и солдат». Рядом с ним развевается знамя Великой Победы.

Правая часть картины посвящена новейшей истории Крыма -— Крымской весне и возвращению полуострова в состав России. Здесь изображены В.Путин, принявший историческое решение о вхождении Крыма в состав России и командующий Черноморским флотом в 2013-2018 годах Александр Витко.

Художественный проект представлен в выставочном зале Российской государственной художественной галереи на ул.Портовая, д. 17, комплекс «Царская пристань» по 2 апреля. Стоимость билета 400 рублей.