Предлагают отказаться от бумажных счетов за ЖКУ

В случае принятия положительного решения это нововведение не коснется пенсионеров. Им будут продолжать приносить платежки распечатанными.

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает рассмотреть идею замены бумажных на платежек за жилищно коммунальные услуги на электронные, сообщает газета «Известия». Издание ссылается на соответствующее письмо, направленное генеральным директором РЭО Дениса Буцаева в Минстрой России.

В послании указано, что на ежемесячную рассылку квитанций тратится 50 тонн бумаги. Также отмечается, что ситуация обостряется тем, что потребление бумаги растет и, как следствие, увеличивается производство. В процессе изготовления сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора. В РЭО заявляют, что в начале марта 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций поэтому выросли.

Вместе с тем в РЭО согласились, что пока следует сохранить бумажные квитанции для некоторых категорий граждан. В частности, речь идет о пенсионерах.