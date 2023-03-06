Оркестр Ансамбля песни и пляски Черноморского флота ищет музыкантов

— К сожалению, наш оркестр не молодеет, люди уходят на пенсию, к огромному сожалению, мы потеряли нашего тромбониста. Поэтому объявили набор на вакантные должности, — рассказал руководитель музыкального коллектива.

По его словам, в настоящее время оркестр остро нуждается в тромбонисте, домристах, балалаечниках, трубаче.

— Нам нужны профессиональные музыканты, не просто играющие на этих инструментах, а специалисты с высшим музыкальным образованием, — пояснил он.

В.Иванов напомнил, что коллектив ансамбля отметил в прошлом году году свое девяностолетие, имеет и бережно сохраняет давние традиции. Сейчас в ансамбле 14 музыкантов.

— Думаю, нам нет смысла говорить о нашем репертуаре — в Севастополе едва ли кто-то с ним не знаком. В основном, мы работаем для моряков-черноморцев и для жителей нашего города. Однако нередко выезжаем на гастроли — совсем недавно вернулись из Таджикистана, до этого были в Армении, еще раньше в Киргизии, —рассказал В.Иванов.

По вопросам трудоустройства руководитель просит обращаться по телефону +7 (978) 935-78-72 (Владимир Борисович Иванов).