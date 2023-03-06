Оперный театр уже строят по одобренной документации

Проектная документация на строительство театр оперы и балета на мысе Хрустальный получила положительное заключение государственной экспертизы.

Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 30 декабря прошлого года. Работы же на стройке ведутся уже пятый год.

Проектную документацию для театра по проекту австрийского архитектора Вольфа Прикса выполняла группа разработчиков из семи организации Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, подмосковных городов Ногинск и Одинцово: ООО «Метрополис», «Проектно-изыскательский институт линейных газотранспортных объектов», «Антера КСБ», «Акустические материалы», «Имлайт», «Крымспецгеология», АО «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений Цниипромзданий».